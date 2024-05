Plus Neuwied

Im Schaufenster kultureller Vielfalt: Gruppe 93 zeigt Arbeiten bei „Kunst im Karree“ in Neuwied

i „Vielfalt“ lautet das treffende Motto einer neuen Ausstellung, in der die Künstler der Gruppe 93 ihre Arbeiten präsentieren, darunter auch die Keramikkorallen Marianne Dicks und die auf Aludibond gedruckten Farbreflexionsfotos von Marie Schäfer. Foto: Stefan Schalles

Ihre kreativen Schätze zeigen an diesem Wochenende mehr als 60 Künstler an 16 Orten in der Neuwieder Innenstadt. Darunter auch die Gruppe 93, die sich in der Artothek des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM) eingemietet hat, um dort nicht nur für (kulturelle) Vielfalt zu werben, sondern diese auch gleich selbst in zwölf ganz unterschiedlichen Positionen auszuleben.