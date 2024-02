Prüm

Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters München – Spendenscheck in Höhe von 3.100 Euro an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Prüm e. V. überreicht

Am 16. Januar 2024 fand in der Karolingerhalle in Prüm das traditionelle Benefiz-Neujahrskonzert statt.