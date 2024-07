Personenzüge auf einer Fläche von 312 qm besprüht

Im Bahnhof Gerolstein besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 12.2024, 22:00 Uhr bis 13.2024, 4:00 Uhr zwei Personenzüge auf einer Fläche von insgesamt 312 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein weinroter PKW, der am Haltepunkt Philippsheim am 13.2024 gegen 7:00 Uhr abgestellt war, stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.

Anzeige

Gerolstein (ots).



Im Bahnhof Gerolstein besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 12.7.2024, 22:00 Uhr bis 13.7.2024, 4:00 Uhr zwei Personenzüge auf einer Fläche von insgesamt 312 qm.



Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro.



Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein weinroter PKW, der am Haltepunkt Philippsheim am 13.7.2024 gegen 7:00 Uhr abgestellt war, stehen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell