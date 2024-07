24-Jähriger muss nach Verstoß gegen Bewährungsauflage in Haft

Am Dienstagmittag nahm die Bundespolizei Trier einen 24-Jährigen im Stadtgebiet fest.

Gegen den Mann lag ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vor. Wegen eines Gewaltdeliktes hatte ihn das Amtsgericht Fürth im September 2023 zu eine Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er jedoch beharrlich gegen die Bewährungsauflage – einen Geldbetrag an ein Frauenhaus zu leisten – verstoßen hat, wurde die Bewährung widerrufen.



Nach richterlicher Vorführung erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier.



