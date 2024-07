Lärmschutzwand auf einer Fläche von 338 qm besprüht

Im Bereich des Bahnhofs Koblenz-Güls wurden am Samstag (6.2024) mehrere großflächige Graffiti an der dort installierten Lärmschutzwand festgestellt.

Anzeige

Koblenz (ots).



Im Bereich des Bahnhofs Koblenz-Güls wurden am Samstag (6.7.2024) mehrere großflächige Graffiti an der dort installierten Lärmschutzwand festgestellt.



Die besprühte Fläche hat eine Größe von ca. 338 qm; der dadurch entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell