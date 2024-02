Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

In Höhe der Hausnummer 8 fährt das Fahrzeug gegen einen Poller auf der Fahrbahn. Durch den Aufprall wird dieser aus der Verankerung gerissen und fliegt in den Gegenverkehr. Hier stößt der Poller gegen einen entgegenkommenden PKW und einen am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 5.000,-EUR.

Das verursachende Fahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein.



Zeugenhinweise an die Polizei Bad Kreuznach.



