Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hierbei wurde der alleinbeteiligte 47 jährige Motorradfahrer aus Bingen am Rhein lebensgefährlich verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen ist der Motorradfahrer von Laubenheim in Richtung Münster-Sarmsheim unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit der Leitblanke kollidiert. Der Motorradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus verbracht.



An der Unfallstelle war außerdem ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welche jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in einigen Metern Entfernung landen musste, sodass aus zeitlichen Aspekten der Verletzte mittels RTW nach Mainz verbracht wurde.



Die B48 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.



Wer kann Hinweise zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an unten aufgeführte Dienststelle.



