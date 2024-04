Hilferufe aus Bad Münster am Stein Ebernburg; Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Ortsteil Bad Münster am Stein Ebernburg (BME) (ots) – Am 15.04.2024 gegen 23:00 Uhr meldeten mehrere BürgerInnen hiesiger Dienststelle, dass sie Hilferufe aus BME vernehmen würden.

Anzeige

Anhand der Standorte der MelderInnen konnte ein möglicher Einsatzort nicht konkret formuliert werden. Aufgrund dessen wurde der gesamte Ortsteil von Bad Kreuznach mit mehreren Kräften sowohl per Funkstreifenwagen, als auch fußläufig abgesucht. Die Kräfte konnten die vermeintlich männliche Stimme ebenfalls vereinzelt vernehmen, jedoch nicht näher lokalisieren. Dies war mitunter der geographischen Begebenheiten von BME mit seinen steilen Felswänden, dem Nahetal und der starken Bewaldung geschuldet. Auch die dichte Bebauung erleichterte die Lokalisierung nicht.

Auf Rufe der Einsatzkräfte, auch mittels Megaphone, wurde nicht geantwortet. Letztmalig konnten die Rufe gegen Mitternacht vernommen werden. Kurz darauf wurde der Bereich noch mittels Polizeihubschrauber und Wärmebildkamera abgesucht. Auch hier konnte keine Person festgestellt werden. Weitere Anrufe gingen nicht ein.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell