Saarburg

Zweijähriges Kind versehentlich in Auto eingesperrt

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, den 6. Juni 2024 gegen 15:55 Uhr erlangt die Polizeiinspektion Saarburg Kenntnis über ein Kind, welches in einem, auf dem Parkplatz am Leukbach parkenden PKW eingesperrt sei.