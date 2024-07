Dreiste Fahrt ohne Führerschein mit folgeschweren Konsequenzen

Anzeige

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da auch der Beifahrer keinen Führerschein hat, wurde der BMW von einer Bekannten des Eigentümers von der Kontrollörtlichkeit geführt.



Am Mittag desselben Tages wurde durch die Polizei erneut eine Kontrollstelle im Stadtgebiet eingerichtet. Die Beamten blickten sich zunächst ungläubig an, als der BMW, dieses Mal geführt von dem Beifahrer der Kontrolle am Morgen, ungeniert an ihnen vorbeifuhr.



Unverzüglich wurde die Fahndung eingeleitet, infolge derer der BMW wenige Minuten später auf dem Parkplatz am Stadtweiher parkend festgestellt wurde. Die beiden Personen wurden schließlich tiefenentspannt auf der Liegefläche am Weiher festgestellt.



Auf anfängliche Versuche, sich aus der Situation herauszureden, folgte schließlich ein Hauch von Einsicht und die Personen gestanden die Tat ein.



Bei dem Fahrzeugführer vom Mittag konnten zudem Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest fiel positiv auf Amphetamin und Methamphetamin aus. Die toxikologische Untersuchung einer entnommenen Blutuntersuchung wird nun Aufschluss auf den exakten Grad der Beeinflussung geben.



Die Beamten beschlagnahmten den PKW. Da dieser nachweislich wiederholt als Tatmittel zur Begehung von Straftaten genutzt wurde, soll dieser nun eingezogen werden. Dies hätte zur Folge, dass der BMW nicht mehr an den Eigentümer ausgehändigt wird.



Im Nachgang an die Maßnahmen konnten die Beamten außerdem ermitteln, dass für den PKW keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783/991-0

E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell