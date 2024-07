Hermeskeil

Diebstahl von Gartengeräten in vierstelligem Wert

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Dienstag, den 23.07.2024 kam es um 17:55 Uhr in Hermeskeil in der Schulstraße zu einem Diebstahl von Gartengeräten in hohem vierstelligem Wert.