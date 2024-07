Thalfang

Diebstahl eines Autoradios

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25. Juli 2024, wurde auf dem Parkplatz (Verkehrsübungsplatz) der Realschule plus in Thalfang das fest verbaute Autoradio eines roten Cabriolets ausgebaut und entwendet.