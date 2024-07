Zeugenaufruf aufgrund eines beschädigten DSL-Verteilerkastens

Am Abend des 24.07.2024, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Morbach ein beschädigter DSL-Verteilerkasten gemeldet.

Anzeige

Dieser befindet sich hinter der ALDI-Filiale in Morbach (neben den dortigen Altglascontainern). Wie und wann es zu der Beschädigung kam und ob diese möglicherweise in Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht steht, ist bisweilen nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Beschädigung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell