Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich der Kirche St. Marien

Saarburg. Beurig (ots) – Im Zeitraum vom Freitag, den 26.04.2024 und Samstag 27.04.2024 kam es zu Graffiti-Schmierereien in Saarburg.

Hierbei wurde die Rückseite der an der Hauptstraße befindlichen Infotafel der dortigen Kirche St. Marien sowie die Grundstücksmauer der Kirche zur dortigen Kindertagesstätte beschmiert.



Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



