Verkehrsunfallflucht in Wincheringen

Am Dienstag, den 14.05.2024 um 23:40 Uhr, ereignete sich in Wincheringen ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Anzeige

In der Straße „Luxemburger Allee“ kam ein PKW von der Fahrbahn ab und beschädigte mit seiner Fahrzeugfront eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßenleuchte. Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Aufgrund dieses Zusammenstoßes wurde die Straßenleuchte aus der Verankerung gerissen und kippte stark beschädigt um. An dem PKW entstand ein beachtlicher Schaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen dunklen VOLVO XC 60 ab Baujahr 2016 gehandelt haben.



Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 – 91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Tel: 06581 – 91550

pisaarburg.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell