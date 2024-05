Plus Westerburg

Dunkle Rauchwolken: Feuerwehr bekämpft Großbrand an Förderschule in Westerburg

Michael Fenstermacher Von Angela Baumeier

Dichte schwarze Rauchwolken stehen am Dienstagnachmittag über dem Schulzentrum in Westerburg. Laut Polizei ist in der Mensa der Friedrich-Schweitzer-Schule (Förderschule) ein Großbrand ausgebrochen. Verletzt wurde offenbar niemand.