Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Dienstag, 14.05.2024, im Zeitraum zwischen 08:15 und 17:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Gebäude eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße in Konz.

Im Anschluss versuchte man mittels eines Hebelwerkzeuges zwei dortige Wohnungstüren aufzubrechen, was letztlich nicht gelang.



Täterhinweise liegen bisher nicht vor.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.



Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.



