Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum zwischen dem 03.05.2024 und dem Vormittag des 11.05.2024 wurde ein in der Hauptstraße abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

Bisher unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Beifahrerseite des am Straßenrand geparkten Fahrzeuges. Die Beschädigung reicht vom hinteren Kotflügel, über die hintere und vordere Fahrzeugtür, bis zum vorderen Kotflügel. Durch die Beschädigung entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06783-9910 oder E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



