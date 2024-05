Fahrradunfall auf der K82

Anzeige

Eine dreiköpfige Familie machte mit Fahrrädern einen Sonntagsausflug und befuhr besagte Strecke in Fahrtrichtung Fell. Das im Grundschulalter befindliche Kind stürzte während der Fahrt. Die beiden hinter dem Kind fahrenden Eltern verunfallten in der Folge ebenfalls, sodass sich alle Familienmitglieder verletzten und medizinisch Versorgt werden mussten. Da zunächst von schwereren Verletzungen ausgegangen werden musste, waren neben der Polizei, einem Notarzt sowie zwei Rettungswagen ebenfalls ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Dieser musste letztlich nicht in Anspruch genommen werden. Die Familie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell