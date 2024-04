Saarburg-Beurig

Sachbeschädigung durch Graffiti

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.04.2024 und Montag, den 22.04.2024 kam es zu Sachbeschädigungen an einer neu errichteten Mauer im rückwärtigen Bereich des Bahnhofsgeländes und an zwei Türen des Jugendzentrums Saarburg, dass sich in unmittelbarer Nähe zum BHF befindet.