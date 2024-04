Fahrzeugbrand auf der K126

Anzeige

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, sodass es zu keinem Personenschaden gekommen ist. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte das brennende Fahrzeug gelöscht werden. Während der Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn der K126 voll gesperrt. Die Sperrung dauerte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung weiterhin an. Laut dem Fahrzeugführer kam es kurz vor dem Brand bereits zu technischen Auffälligkeiten am Fahrzeug, woraufhin der Wagen schließlich vollständig funktionsuntüchtig wurde. Im Weiteren konnte dann bereits aufsteigender Rauch aus dem Motorraum festgestellt werden. Das Feuer breitete sich daraufhin rasch aus. In der Folge brannte das Fahrzeug komplett aus. Bei der Brandursache dürfte es nach aktuellen Erkenntnissen um einen technischen Defekt handeln. Im Einsatz waren die FFW Hochscheid, Kleinich, Longkamp und Bernkastel-Kues, der Rettungsdienst, die Untere Wasserbehörde der KV Bernkastel-Kues, die Wasserwerke der VG Bernkastel-Kues, SM Bernkastel-Kues und Kirchberg sowie die Polizeiinspektion Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell