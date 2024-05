Versuchter Einbruchsdiebstahl aus einem PKW

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 17.05.2024 und Pfingstmontag, dem 20.05.2024, kam es in der Ortslage Heddert, im rückwärtigen Bereich des dortigen Gemeindehauses, zu einem versuchten Diebstahlsdelikt aus einem dort geparkten, schwarzen PKW.

Die bislang unbekannte Täterschaft schlug, allem objektiven Anschein nach, die Fensterscheibe der Beifahrertür des besagten PKWs ein und durchwühlte anschließend das Handschuhfach. Sachdienliche Hinweise zur vorbezeichneten Tatet erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503 91510 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



