Verfolgungsfahrt- alkoholisierter Verkehrsteilnehmer flüchtet vor der Polizei

Am 20.05.2024 erreicht gegen 00:30 Uhr hiesige Dienststelle die Mitteilung über einen Verkehrsteilnehmer, der aus Mittelreidenbach in Fahrtrichtung B41 unterwegs sei und Schlangenlinien fahren würde.

An der B41 am Kreisverkehr Mittelreidenbach konnte das verantwortliche Fahrzeug durch die Polizeikräfte festgestellt werden.

Der Verkehrsteilnehmer drehte im Kreisverkehr Mittelreidenbach zwei Runden entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Anschließend machte sich der Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit über die B41 auf den Weg in Fahrtrichtung Idar-Oberstein, wobei er jegliche Anhaltesignale der Polizeikräfte missachtete. Hierauf folgte eine über 20km lange Verfolgungsfahrt, wobei der Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/ h außerorts und bis zu 120 km/h in der Ortslage Idar-Oberstein vor der Polizei floh. Er überfuhr mehrmals die Mittellinie und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Es war dem Zufall zu verdanken, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer zu Schaden kam. Das Fahrzeug konnte letztendlich kurz vor Baumholder auf der L176 unter dem Einsatz von mehreren Streifenwagen angehalten werden.

Der Fahrzeugführer war stark alkoholisiert (Atemalkoholkonzentration 1,25 Promille), weshalb mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Verkehrsteilnehmers gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich zu melden. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegengenommen.



