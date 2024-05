Straßenverkehrsgefährdung auf der B 51

Ayl, B 51 (ots). Am Sonntag, 19.05.2024 kam es gegen 15:00 Uhr auf der B 51 zwischen Wawern und Ayl mit Fahrtrichtung Ayl zu mehreren gefährlichen Überholmanövern durch den Fahrer eines roten SEAT Leon mit Trierer Zulassung.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Durch das besonnene Verhalten von weiteren Verkehrsteilnehmern konnte ein Frontalzusammenstoß des SEAT Fahrers mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden PKW verhindert werden.



Die Polizei Saarburg hat die Ermittlungen hinsichtlich der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Zeugen und weitere Geschädigte des Verkehrsvorgangs werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



