Verkehrsunfall mit Flucht In Riol

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Montag, den 20.05.2024, kam es im Zeitraum von 15:00 – 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Triolago in Riol in der Nähe der Sommerrodelbahn.