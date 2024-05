2. Pressefolgemeldung Geldautomatensprengung in Wincheringen

Anzeige

Durch den hohen Fahndungsdruck und vor allem durch das aufmerksame Verhalten der Bevölkerung konnten im Laufe des Vormittages drei Personen auf der Flucht vor der Polizei festgenommen werden.

Mehrere Anwohner konnten konkrete Hinweise zum Aufenthalt ortsfremder Personen und zu verdächtigen Wahrnehmungen geben. Diese Hinweise führten schließlich zur Festnahme der drei Tatverdächtigen! Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten und die gute Unterstützung der polizeilichen Arbeit durch die Wincheringer Bevölkerung. Für diese selbst bestand durch die Geschehnisse zu keiner Zeit eine Gefahr.

Ob und ggf. in wie weit die festgenommenen Personen der Tat zuzurechnen sind, müssen die Ermittlungen der nächsten Stunden und Tage ergeben. Auch liegen zur Schadenshöhe und der Tatbeute derzeit keine Informationen vor. Dies ist Gegenstand der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Im Rahmen des Einsatzes kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Wincheringer Ortsmitte.



Im Einsatz befanden sich Kräfte vom Rettungsdienst Saarburg sowie den freiwilligen Feuerwehren aus Wincheringen und Ayl. Die Polizei war mit Kräften aus Trier und Saarburg vor Ort, unterstützt von der Bundespolizei Trier als auch der Polizei Luxemburg.



