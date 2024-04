Baumholder

Diebstahl einer Kommode – Einstieg durch Luke an Bürgersteig

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Luke am Bürgersteig Foto: Polizeidirektion Trier

In dem Zeitraum zwischen Dienstag den 23.04.2024 gegen 17:00 Uhr und Mittwoch den 24.04.2024 17:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in einen Keller im Bereich der Poststraße in Baumholder ein und entwendete eine alte Kommode sowie ein Glas mit Bargeld.