Nötigung im Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Am 28.04.2024 gegen 11 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Vettelschoß die Michaelstraße in Vettelschoß vom Kauer Ring aus kommend.

Auf der Michaelstraße überholte sie einen schwarzen Porsche Cayenne. Im Anschluss überholte wiederum der Porsche Fahrer die Geschädigte mit ihrem weißen Ford B-Max, drängte diese beim Widereinscheren ab und bremste sie bis zum Stillstand aus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein, POK'in Heidelberg



Telefon: 02644-9430



