Randalierer in der Innenstadt Neuwied – Geschädigte und Zeugen gesucht

Gegen 16:00 Uhr, am 14.05.2024, gingen mehrere Mitteilungen über eine randalierende und aggressive Person, im Bereich der Langendorfer Straße, bei der PI Neuwied ein.

Der Mann würde Passanten anpöbeln und auch übergriffig werden.

Durch kurz darauf eintreffende Beamte konnte der Mann festgenommen und zu hiesiger Dienststelle verbracht werden.

Aufgrund der Schilderung der angetroffenen Zeugen, dass der Beschuldigte bereits im Vorfeld weitere Personen angegangen sei, bittet die Polizei Neuwied um entsprechende Hinweise, bzw. Meldung weiterer ggfs. geschädigter Personen, die durch den Beschuldigten angegangen wurden.

Mitteilungen bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 878-0 oder per Mail, pineuwied@polizei.rlp.de



