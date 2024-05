Diebstahl von Fahrzeugteilen

Im Laufe des Montagvormittags wurde in der Straße Am Graben von einem Pkw Skoda fahrzeugtypische Teile entwendet.

So entfernten die bislang unbekannten Täter die Nabendeckel von den Felgen, ein Fahrzeugemblem, ein Schriftzug des Typs „RS“, sowie ein Stempel des Frontkennzeichens. Bei dem Entfernen der Teile benutzten die Täter vermutlich einen Schraubendreher, sodass am Lack auch Beschädigungen entstanden. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz am Rhein, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



