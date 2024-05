Fahrradfahrer verletzt

Am Dienstagnachmittag verletzte sich ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Rheinbrohl in der Ortslage von Hammerstein.

Der Mann war mit seinem Rad unterwegs und kurzfristig abgelenkt. Hierbei übersah er einen geparkten Pkw und fuhr in das Heck. Der verunfallte Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



