Brand eines Einfamilienhauses

Am 14.05.2024, gegen 18:20 Uhr, kam es zum Vollbrand eines Einfamilienhauses in der Ortsgemeinde Meinborn.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Obergeschoss des Wohnhauses in voller Ausdehnung.



Im Zuge des Brandes wurde eine Person leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



