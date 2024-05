Gefährliche Körperverletzung

Am 13.05.2024 gegen 19:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen gemeldet, dass es in der Heinrichshütte in Hamm (Sieg) aktuell zu einer größeren Schlägerei kommen würde.

Eine der Beteiligten Personen würde bereits blutend am Boden liegen. Die Einsatzörtlichkeit wurde gemeinsam mit Unterstützungskräften der Polizeiwache Wissen angefahren. Nach ersten Erkenntnissen haben sich mehrere hinreichend polizeibekannte junge Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren zum gemeinsamen Alkoholkonsum getroffen, woraufhin ein Streit entstand. In dessen Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten 35-Jährigen und dem Geschädigten 33-Jährigen. Der Geschädigte erlitt hierdurch mehrere Gesichtsverletzungen, weshalb er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der weiterhin hochaggressive Beschuldigte wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurde nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



