Frau randaliert im Krankenhaus

Durch die einsatzwahrnehmenden Polizeibeamten konnte die bereits polizeibekannte Frau im Foyer des Krankenhauses angetroffen, wo die Beamten durch sie unmittelbar durch Schläge angegriffen wurden. Die Frau wurde zu Boden gebracht und gefesselt, sie beleidigte die Beamten massiv und spuckte zudem in deren Richtung.

Im Krankenhaus beruhigte die Frau sich zunächst und konnte behandelt werden, nachdem ihr jedoch mitgeteilt wurde, dass es kein weiteres Behandlungserfordernis gibt, kippte ihre Stimmung erneut schlagartig und sie griff abermals die Polizeibeamten durch Tritte und Schläge an.

Die Frau wurde aufgrund ihres Verhaltens zur Behandlung einstweilig in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen



