Beförderungserschleichung – Taxirechnung von 360EUR nicht bezahlt

Der Fahrgast hatte sich aus dem Kreis Heinsberg in NRW nach Bad Hönningen fahren lassen und am Zielort erklärt, die entstandenen Beförderungskosten in Höhe von 360EUR nicht begleichen zu können. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren gegen den Fahrgast ein.



