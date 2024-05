Vollbrand eines Appartements

Am Nachmittag des 10.05.2024 wurde die Feuerwehr über den Brand in einem Appartementhaus informiert.

Vor Ort wurde der Vollbrand einer Wohnung im Erdgeschoss festgestellt.

Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wohneinheiten konnte durch das schnelle Handeln der Feuerwehrkräfte verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der völlig ausgebrannten Wohnung.

Umliegende Bewohner wurden ebenfalls nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an.

Der Brandort wurde zwecks weiterer Untersuchungen durch Beamte der Kriminalpolizei übernommen.



Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert.



