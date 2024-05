Verkehrsunfallflucht am 06.05.2024 beim Globus Lebensmittelmarkt in Wittlich

Am 06.05.2024, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr ereignete sich im Erdgeschoss des Parkhauses des Globus Lebensmittelmarktes in Wittlich ein Verkehrsunfall, vermutlich infolge eines Parkmanövers.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei die Fahrzeugfront eines geparkten grauen Seat Arona. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.



Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall, des flüchtigen Fahrers oder des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich zeitnah mit der Polizeiinspektion in Wittlich unter der 06571 / 926-0 in Verbindung zu setzen.



