Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B49 bei Bausendorf

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B49 aus Richtung Wittlich-Neuerburg in Fahrtrichtung Bausendorf. Kurz vor Ortseingang Bausendorf geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Rechstkurve vmtl. aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn.



Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher mit zwei Personen besetzt war.



Durch den Aufprall wurde der entgegenkommende Pkw nach hinten geschleudert und kollidierte mit einem dahinter fahrenden Fahrzeug.



Alle unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B49 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.



Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.



