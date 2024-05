Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Anzeige

Bei ihrem PKW handelt es sich um einen schwarzen Audi A3. Als sie ihr Fahrzeug am 08.05.2024 in Augenschein nahm, stellte sie einen Streifschaden hinten links fest, der durch ein Fahrzeug verursacht worden sein muss, welches links neben ihr parkte.



Die Polizei Bernkastel hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursachenden Fahrzeug machen können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0



