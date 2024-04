Zwischen Montag, dem 22.04.2024 und Dienstag, dem 23.04.2024, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an den Bushaltestellen im Gerberweg in Prüm.

Bei dem Graffiti handelt es sich um einen silber-grauen Schriftzug, dieser ist an zwei von den drei Bushaltestellenhäuschen angesprüht worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



