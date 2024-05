Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 05.05.09.05.2024 kam es in Jünkerath zu Fällen von Sachbeschädigungen an Wahlplakaten für die Kommunalwahl/Europawahl 2024. In den Straßen Auf dem Werth sowie in der Kölner Straße wurden mehrere angebrachte Plakate abgerissen und auf dem Gehweg liegen gelassen.

Anzeige

Jünkerath (ots) –



Im Zeitraum vom 05.05. – 09.05.2024 kam es in Jünkerath zu Fällen von Sachbeschädigungen an Wahlplakaten für die Kommunalwahl/Europawahl 2024.



In den Straßen Auf dem Werth sowie in der Kölner Straße wurden mehrere angebrachte Plakate abgerissen und auf dem Gehweg liegen gelassen.



Hinweise werden an die Polizei Prüm unter Tel. 06551/9420 oder via Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

PI Prüm





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell