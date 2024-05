Sachbeschädigung

Am vergangenen Wochenende kam es in Prüm zu Fällen von Sachbeschädigungen an Wahlplakaten für die Kommunalwahl/Europawahl 2024. Während hierbei im Gerberweg angebrachte Plakate abgerissen und auf dem Gehweg liegen gelassen wurden, wurde ein auf einem Parkplatz an der B 410 in Richtung Prüm-Dausfelder Höhe aufgestelltes Plakat durch das Aufsprühen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verunstaltet.

Hinweise werden an die Polizei Prüm unter Tel. 06551/9420 oder via Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.



