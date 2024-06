Polizei Bitburg blickt auf ereignisreiches Wochenende zurück

Anzeige

Hierbei ereigneten sich jedoch nachfolgende herausragende oder öffentlichkeitswirksame Sachverhalte:



Freitag, 31.05.24



Ein Fahrzeugführender fiel auf dem Globus Baumarkt Parkplatz in Bitburg auf, als er ungewöhnlich viele Runden drehte. Zudem ragte eine Sackkarre aus dem Schiebedach, die er zuvor käuflich erworben hatte. An dem hochwertigen Fahrzeug konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten diverse frische Unfallschäden festgestellt werden. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der nicht alkoholisierte Fahrzeugführende unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.



Samstag, 01.06.24:



Es ereigneten sich zudem drei weitere Trunkenheitsfahrten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bitburg. Einer der Fahrzeugführenden versuchte, sich am Samstagmorgen durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen, beendete seine Fahrt jedoch schlussendlich in Rittersdorf. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zudem alkoholisiert.



Am Samstagabend fand eine „Mallorca Party“ in Geichlingen statt, die durch eine Vielzahl an Personen besucht wurde. Die Veranstaltung verlief ruhig und ohne besondere Vorkommnisse, weshalb die Polizeiinspektion Bitburg hierzu eine positive Bilanz zieht.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es jedoch in der Denkmalstraße in Bitburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der einer Person schwere Verletzungen zugefügt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (Tel.: 06561 9685-0) zu melden.



Sonntag, 02.06.24:



Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu einem Verkehrsunfall eines Radfahrers am Sonntagmorgen auf der K82 bei Neidenbach machen können. Der Radfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Sturz und musste mit einer schweren Kopfverletzung in das Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei appelliert an alle Radfahrenden, Sturzhelme zu tragen, um die Schwere von Kopfverletzungen zu minimieren.



Das Aufstiegsspiel zwischen der SG Weinsheim und der SG Mettendorf, das von etwa 1200 Zuschauern besucht wurde, verlief ohne besondere Vorkommnisse auf dem Sportplatz in Neidenbach.



Die Polizei bedankt sich bei den Veranstaltern und Teilnehmern in Geichlingen und Neidenbach für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen.



