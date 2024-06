Hillesheim

Beschädigung eines Zaunes durch Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, den 08.06.2024 stellte der Geschädigte an seinem Zaun einen Schaden fest, der bereits am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag verursacht wurde.