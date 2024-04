Rheinböllen – Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz auf der A61

Anzeige

Beim Anhalten eines Fahrzeuges wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Polizeifahrzeuge, zwei unbeteiligte LKW sowie der angehaltene PKW beschädigt. Die beiden Polizeifahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beim Einsatz wurde keine Person verletzt.



Der Grund des Anhaltens war ein strafrechtlich relevanter Vorgang im privaten Umfeld des 46-jährigen Tatverdächtigen aus Andernach. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige auf der A61 festgestellt und von mehreren Polizeifahrzeugen verfolgt werden. Im Baustellenbereich Rheinböllen kam es dann zur Festnahme der Person, gegen die die Person Widerstand leistete. Auch hierdurch wurde keine Person verletzt.



Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Ursprungsverfahren insbesondere aus Rücksicht vor den geschädigten Verfahrensbeteiligten keine ergänzenden Angaben machen können. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es werden mehrere Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet, u.a. auch wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gem. § 315c StGB, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gem. § 113 StGB sowie des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gem. § 315b StGB.



Nach dem Vorfall kam es im Bereich der A61 zu einem erheblichen Rückstau.



