Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

In dieser befanden sich 570 Euro Bargeld sowie diverse Dokumente der Geschädigten. Kurz darauf, um ca. 12 Uhr, wurden durch die weibliche Täterin mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten der Sparda Bank in der Langendorfer Straße 100 Euro abgehoben. Hierbei wurde die Täterin videografiert.



Personenbeschreibung

– weiblich

– geschätzt 160 – 175cm groß

– ca. 25-40 Jahre alt

– schwarze Nike-Schuhe, schwarzer Rock, hellblaue Jeans-Jacke,

Schal, Brille



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/vWVak eingesehen werden



