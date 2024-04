Einbruchsserie in Sinzig 2021: Bitte um Mitfahndung

Anzeige

Hierbei wurde auch ein Tresor angegangen.



In dem Zusammenhang wurden Videoaufnahmen gesichert, auf denen der Täter zu sehen ist. Die Lichtbilder des unbekannten Mannes können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:



https://s.rlp.de/yeUsg



Wer kann Hinweise über den Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die Kriminalinspektion Mayen: 02651 801-351.



