Vermisstensuche nach 37-jähriger Barihan Suliman

Sie wurde zuletzt in Waldbreitbach gesehen.



Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste eventuell in die Niederlande begeben haben könnte.



Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.



Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen?



Wer hat sie wann und wo zuletzt gesehen?



Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631-8780 entgegen.



Ein Foto der Vermissten hier: https://s.rlp.de/bMQcg



