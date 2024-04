51-jähriger Mann aus Höhr-Grenzhausen vermisst – möglicherweise in hilfloser Lage. Polizei bittet um Unterstützung

Anzeige

Entgegen der üblichen Gepflogenheiten hat dieser seinen gewohnten Lebenskreis verlassen, bisher durchgeführte Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Arenz in einer hilflosen Lage befindet.



Möglicherweise hält sich Herr Arenz im Bereich Höhr-Grenzhausen oder Umgebung auf.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/Yt6dl eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter 02624-9402-0 oder die Polizei Montabaur unter 02602-9226-0 entgegen.



