Koblenz

Feuerwehreinsatz auf der Tank-und Raststätte Mosel-West, BAB 61, nach Gefahrstoffaustritt

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Samstag Morgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz auf der Tank- und Raststätte Mosel-West an der BAB 61. An einem Tankzug lief aufgrund eines nicht ganz geschlossenen Ventils und der Tatsache, dass der LKW an einer leichten Steigung stand, eine geringe Menge an hochentzündlichem Gefahrgut auf den Boden.